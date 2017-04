The List: Skilled nursing facilities, April 16, 2017

Facility Certified beds Medicare Five-star rating Program participation Councils Year established locally Top local executive 1 Lake Mead Health and Rehabilitation Center

1180 E. Lake Mead Drive

Henderson, NV 89015

702-565-8555 • savaseniorcare.com 266 1 Medicare, Medicaid resident Did not disclose David Campbell, administrator 2 TLC Care Center

1500 W. Warm Springs Road

Henderson, NV 89014

702-547-6700 • tlccarecenter.com 255 2 Medicare, Medicaid resident 1999 June Cartino, administrator 3 Delmar Gardens of Green Valley

100 Delmar Gardens Drive

Henderson, NV 89074

702-361-6111 • delmargardens.com/facilities/delmar-gardens-of-green-valley 242 2 Medicare, Medicaid resident 1965 Chad Stenslie, executive director 4 Mission Pines Nursing & Rehabilitation Center

2860 E. Cheyenne Ave.

North Las Vegas, NV 89030

702-644-7777 • missionpines.com 240 4 Medicaid resident Did not disclose Troy Maldoven, administrator 5 Royal Springs Healthcare and Rehab

8501 Del Webb Blvd.

Las Vegas, NV 89134

702-804-3000 • royalspringshc.com 225 4 Medicare, Medicaid resident, family 2002 Bina Portello, administrator 6 The Heights of Summerlin

10550 Park Run Drive

Las Vegas, NV 89144

702-515-6200 • genesishcc.com/theheightslv 190 1 Medicare, Medicaid resident 2005 Aaron Rance, executive director 7 Marquis Care Plaza Regency

6021 W. Cheyenne Ave.

Las Vegas, NV 89108

702-658-9494 • marquiscompanies.com/locations/locationdetails/plazaregency 188 3 Medicare, Medicaid resident 1999 Phil Fogg Jr., president, CEO 8 North Las Vegas Care Center

3215 E. Cheyenne Ave.

North Las Vegas, NV 89030

702-649-7800 • nlasvegascc.com 182 1 Medicare, Medicaid resident Did not disclose Michael Fleming, administrator 9 Nevada State Veterans Home — Boulder City

100 Veterans Memorial Drive

Boulder City, NV 89005

702-332-6711 • veterans.nv.gov 180 5 Medicare, Medicaid resident, family 2002 Kat Miller, director 10 Life Care Center of Las Vegas

6151 Vegas Drive

Las Vegas, NV 89108

702-648-4900 • lifecarecenteroflasvegas.com 178 3 Medicare, Medicaid resident 1970 Clarissa Dewese, executive director 11 Kindred Transitional Care & Rehabilitation — Spring Valley

5650 S. Rainbow Blvd.

Las Vegas, NV 89118

702-470-1102 • kindredspringvalley.com 160 Unavailable Medicare - Did not disclose Joline Huren, administrator 12 Silver Hills Health Care Center

3450 N. Buffalo Drive

Las Vegas, NV 89129

702-952-2273 • covenantcare.com/locations/silver-hills-health-care-center 155 5 Medicare, Medicaid resident 1994 Marc Behn, executive director 13 Silver Ridge Healthcare Center

1151 Torrey Pines Drive

Las Vegas, NV 89146

702-938-8333 • covenantcare.com/locations/silver-ridge-healthcare-center 148 3 Medicare, Medicaid resident Did not disclose Julia Mason, administrator 14 El Jen Convalescent Hospital and Retirement Center

5538 W. Duncan Drive

Las Vegas, NV 89130

702-645-2606 • eljenhealthcarenv.com 144 4 Medicare, Medicaid resident Did not disclose James Toomey, administrator 14b Spanish Hills Wellness Suites

5351 Montessouri St.

Las Vegas, NV 89113

702-251-2200 • spanishhillswellness.com 144 Unavailable Medicare, Medicaid - 2015 Sieglinde Donohue, administrator 16 Horizon Health and Rehabilitation Center

660 Desert Lane

Las Vegas, NV 89106

702-382-5580 • horizonhealthandrehab.com 138 3 Medicare, Medicaid resident Did not disclose Aaron Rance, executive director 17a Life Care Center of South Las Vegas

2325 E. Harmon Ave.

Las Vegas, NV 89119

702-798-7990 • lifecarecenterofsouthlasvegas.com 120 5 Medicare, Medicaid resident 1997 Carl Wagner, executive director 17b Marquis Care at Centennial Hills

6351 N. Fort Apache Road

Las Vegas, NV 89149

702-515-3000 • marquiscompanies.com/locations/locationdetails/centennialhills 120 3 Medicare, Medicaid resident 1989 Phil Fogg Jr., president, CEO 17c Pahrump Health and Rehabilitation Center

4501 N. Blagg Road

Pahrump, NV 89060

775-751-6600 • pahrumphealthandrehab.com 120 1 Medicare, Medicaid resident Did not disclose Roger Hittle, executive director 17d Canyon Vista Post-Acute

6352 Medical Center St.

Las Vegas, NV 89148

702-541-6200 • canyonvistapostacute.com 120 4 Medicare, Medicaid resident 2015 Joshua Roberts, administrator 21a Highland Manor of Mesquite

272 Pioneer Blvd.

Mesquite, NV 89027

702-346-7666 • highlandmanorofmesquite.com 112 5 Medicare, Medicaid resident Did not disclose Brady Flygare, administrator 21b Kindred Hospital Las Vegas — Flamingo Skilled Nursing Facility

2250 E. Flamingo Road

Las Vegas, NV 89119

702-784-4300 • kindredhospitallvf.com 108 3 Medicare, Medicaid resident Did not disclose Jennifer Fuller, executive director 23a Premier Health & Rehabilitation Center of LV

2945 Casa Vegas St.

Las Vegas, NV 89169

702-735-7179 • - 100 1 Medicare, Medicaid resident Did not disclose Deana Schoenbein, administrator 23b St. Joseph Transitional Rehabilitation Center

2035 W. Charleston Blvd.

Las Vegas, NV 89102

702-386-7980 • genesishcc.com/stjosephrehab 100 2 Medicare, Medicaid resident Did not disclose Jason Wedmeyer, administrator 25 College Park Rehabilitation Center

2856 E. Cheyenne Ave.

North Las Vegas, NV 89030

702-644-1888 • collegeparkrehabc.com 98 1 Medicare, Medicaid resident Did not disclose John Ramey, administrator 26 Torrey Pines Post Acute and Rehabilitation

1701 S. Torrey Pines Drive

Las Vegas, NV 89146

702-871-0005 • torreypinescare.com 95 2 Medicare, Medicaid resident Did not disclose Pinky Quintana, administrator 27 Mountain View Care Center

601 Adams Blvd.

Boulder City, NV 89005

702-293-5151 • mountainviewcarecenter.net 87 1 Medicare, Medicaid resident 1977 Mark McBride, administrator 28 Las Vegas Post Acute & Rehabilitation

2832 S. Maryland Parkway

Las Vegas, NV 89109

702-735-5848 • lasvegaspostacute.com 79 1 Medicare, Medicaid resident Did not disclose Frank Bellinger, administrator 29 Las Ventanas Retirement Community — Skilled Nursing Facility

10401 W. Charleston Blvd.

Las Vegas, NV 89135

702-207-4242 • lasventanaslv.com 60 5 Medicare resident Did not disclose David Conaway, administrator 30 Boulder City Hospital Skilled Nursing Facility

901 Adams Blvd.

Boulder City, NV 89005

702-293-4111 • bchcares.org(/services/long-term-care) 47 4 Medicare, Medicaid resident, family Did not disclose Thomas Maher, administrator 31 Welbrook Centennial Hills

6650 Grand Montecito Parkway

Las Vegas, NV 89149

702-333-1290 • welbrookcentennialhills.com 45 Unavailable Medicare resident 2016 Tracy Brantley, executive director 32 Advanced Health Care of Las Vegas

5840 W. Sunset Road

Las Vegas, NV 89118

702-967-6100 • ahcfacilities.com/rehabilitation-facilities/las-vegas 38 5 Medicare, Medicaid - Did not disclose Brigham Church, administrator 33 Advanced Health Care of Summerlin

2860 N. Tenaya Way

Las Vegas, NV 89128

702-910-3800 • ahcfacilities.com/rehabilitation-facilities/summerlin 38 3 Medicare - 2014 Adam Smith, administrator 34 CareMeridian

7690 Carmen Blvd.

Las Vegas, NV 89128

702-255-7399 • caremeridian.com 35 5 Medicare, Medicaid - 2004 Sheila Weeks, administrator 35 CareMeridian — Buffalo

3391 N. Buffalo Drive

Las Vegas, NV 89129

702-800-8860 • caremeridian.com/locations/nevada/las-vegas-buffalo 24 4 Medicare, Medicaid - 2013 Michael Mavromatis, administrator 36 Gaye Haven Intermediate Care Facility

1813 Betty Lane

Las Vegas, NV 89156

702-452-8399 • gayehaven.com 20 1 Medicaid resident 1969 Did not disclose 37 Grover C. Dils Medical Center Skilled Nursing Facility

700 N. Spring St.

Caliente, NV 89008

775-726-3171 • gcdmc.org 16 5 Medicare, Medicaid resident Did not disclose Jason Bleak, CEO 38 Harmon Hospital — Skilled Nursing Facility

2170 E. Harmon Ave.

Las Vegas, NV 89119

702-794-0100 • fundltc.com 2 5 Medicare resident Did not disclose Robert McClay, administrator/CEO

Source: Nevada Division of Public and Behavioral Health, Medicare.gov and VEGAS INC research. It is not the intent of this list to endorse the participants or to imply that the listing of a company indicates its quality. Visit vegasinc.com for more. Although every attempt is made to ensure the accuracy and thoroughness of VEGAS INC charts, omissions sometimes occur and some businesses do not respond. Please send corrections or additions to Jamie Gentner, research associate, [email protected] Send mail care of VEGAS INC, 2275 Corporate Circle, Third floor, Henderson, NV 89074.

